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AA & Ensonhaber

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Hazro Cumhuriyet Savcılığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hükümlü olup cezaevinden tahliye olan ya da izinli olarak çıkıp tekrar suç işleme eğiliminde olan kişilerin takibine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan A.Y.'nin (34) Lice ilçesinin Bağlan köyüne geleceğini, buradan temin ettiği uyuşturucuyu kurduğu bir ekiple Adana'ya götüreceği bilgisine ulaştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler tespit ettikleri kamyonet ve bir araca operasyon düzenledi.

Aramalarda kamyonetteki samanların altında 332 kilogram toz esrar, evraklar ve telefonlar ele geçirildi.

Evrakların incelenmesi sonucu uyuşturucu şebekesi açığa çıkarıldı.

Ardından Diyarbakır ve Adana'daki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler A.Y. ve diğer 6 kişiyi yakaladı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 59,4 kilogram toz esrar, bir miktar para ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.