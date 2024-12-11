CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks araç kazaya karıştı

İHA

Dün gece saatlerinde İstanbul'un Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Kümesi Sokak üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.O.K. idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Lüks otomobil duvara çarparak durabildi.

ARACIN PLAKALARINI SÖKTÜ

Araç sürücüsü kaza sonrası otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede lüks aracın, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı tespit edildi.

"ALKOLLÜ ÇIKTI"

Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı esnada araç sürücü olduğunu iddia eden bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek durumu aktardı.

Sürücüye polis ekipleri tarafından alkolmetre testi yapıldı.

Yapılan test sonucunda araç sürücüsünün 1.96 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olay sonrası sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan araç otoparka çekildi.