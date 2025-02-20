CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, trafik kazası geçirdi

AA & Ensonhaber
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Tahsin Ocaklı'nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. yönetimindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet çarpıştı.
OCAKLI İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Tahsin Ocaklı ve Serdar K. ile kamyonette bulunan Muhammet M. yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla kaza mahalline yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
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