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    CHP'li başkanın 'rakı sorfalı iftar' paylaşımı

    CHP'li başkanın 'rakı sorfalı iftar' paylaşımı

    CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal ve partililerin rakı sofrasından 'iftar' göndermeli paylaşımı tepkiler üzerine silindi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 11:36
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrıları ile muhafazakar seçmene sevimli görünme tavırları, parti organizasyonlarında başörtülü üyelerin görünür oması için harcanan çabalar dikkat çekiyor.

    Buna karşı CHP örgütünde ise muhafazakarlarla adeta dalga geçen tavırlar özellikle Ramazan aylarında artış gösteriyor.

    'Rakılı iftar' sofralarından paylaşımlar

    Bu kapsamda CHP'li parti yöneticilerinin 'rakılı iftar sofrası' paylaşımları artarak devam ediyor.

    Bu skandallardan birine CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal ve bir grup CHP'li imza attı.

    Sarıal ve beraberindekilerin oturduğu rakı sofrasından Mehmet Bilgili isimli partili bir paylaşım yaptı.

    Paylaşıma ise "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notu düşüldü.

    Tepki gelince sildiler

    Büyük tepkiye neden olan paylaşım daha sonra silindi. Benzer bir olay da Ramazan ayının başında yaşanmıştı.

    CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladığı anların görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı.

    Bu ve benzer paylaşımlar sosyal medya kulanıcılarının tepkileri üzerine silinirken, yapılan yorumlarda alkol tüketimine değil partililerin 'rakılı iftar' göndermelerine dikkat çekildi.

    CHP li başkanın rakı sorfalı iftar paylaşımı #1

    CHP li başkanın rakı sorfalı iftar paylaşımı #2


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