CHP'li İBB'nin cenaze hizmetlerine ait otobüs alevlere teslim oldu Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeki otobüs bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eleştirilerin hedefinde. CHP'li yönetim, arızalanan araçlarla tepki çekiyor. Bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığı araçlar sık sık vatandaşları mağdur ediyor. Cenaze otobüsü alev alev yandı Bu kez arızalanan araç ise İBB'ye ait bir cenaze otobüsü. Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Cenaze götürdüğü Muş’tan İstanbul’a dönen yolcu otobüsünde yangın çıktı. Ekipler müdahale etti Yangını fark eden otobüs sürücüsü otobüsten uzaklaşırken kısa sürede yangın büyüyerek alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya döndü İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcu otobüsünden ise geriye sadece hurda yığını kaldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)