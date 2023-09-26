İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eleştirilerin hedefinde.
CHP'li yönetim, arızalanan araçlarla tepki çekiyor.
Bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığı araçlar sık sık vatandaşları mağdur ediyor.
Cenaze otobüsü alev alev yandı
Bu kez arızalanan araç ise İBB'ye ait bir cenaze otobüsü.
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi.
Cenaze götürdüğü Muş’tan İstanbul’a dönen yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Ekipler müdahale etti
Yangını fark eden otobüs sürücüsü otobüsten uzaklaşırken kısa sürede yangın büyüyerek alevler tüm otobüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya döndü
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcu otobüsünden ise geriye sadece hurda yığını kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)