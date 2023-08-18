CHP'li Kırşehir Belediyesi'nden deprem heykeli: Beton yığınları arasına din bilgisi kitabı konuldu Kentte belediyenin meydana yaptığı heykelde depremlere dikkat çekmek istenirken beton yığının içerisine "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu" adlı kitabın konulması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

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İHA

Türkiye 6 Şubat'ta yıkıcı depremlerle uyandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş evsiz kaldı.

Depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken depremlere karşı farklı öneriler sunuldu.

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmazken CHP'li Kırşehir Belediyesi, deprem bahanesiyle bir skandala imza attı.

Heykele Din Kültürünün Kara Kutusu kitabı konuldu

CHP'li Kırşehir Belediyesi, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda Deprem Heykeli açılışını yaptı.

Yapılan açılışta gülerek fotoğraf çektirilmesi sosyal medya üzerinde tepkiye neden olurken, anıta 'Din Kültürünün Kara Kutusu' kitabı konuldu.

Heykel çevresinde incelemede bulunan vatandaşlar, din kitabıyla ne mesaj verildiğini anlamadıklarını belirtti.

Siyasetname kitabına da yer verildi

CHP'li Kırşehir Belediyesinin Cacabey Meydanı'nda yaptığı heykele, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu kitabının yanında Nizamülmülk'ün 'Siyasetname' kitabının da konulduğu gözlendi.

"Din doğruluk mesajı verir"

İl Müftüsü Mehmet Yaman, belediyenin kanaat ve düşüncesiyle ilgilenmediklerini anlattı.

"Dinin tek mesajı var." diyen Müftü Yaman, "Din; dürüstlüğü, samimiyeti, yardımlaşmayı birlik ve beraberliği önceler. Dinin hedefi dünya ve ahiret mutluluğudur. Resul'ün hadisleri bizlere yol gösterir. Belediyenin kastı noktasında polemiğe düşmek istemiyorum." diye konuştu.