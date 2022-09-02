Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi

Mehmet Aydın savunmasında, "Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Şirkete ait 70 aracın kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların 2-3 ay içerisinde zararı giderilebilir" dedi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Kimseyi dolandırmadım, müştekilerin hepsi de bunun farkındaydı"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Şirketlerimde 200 personele iş imkanı sağladım. Hiçbir çalışanıma kanunsuz iş yapmak için talimat vermedim. Çalışanlarım da bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. Ben kimseyi dolandırmadım. Müştekilerin hepsi de bunun farkındaydı. Katıldığım tüm platformlarda, konuşmalarımda ticaret yaptığımızı anlattım. Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Şirkete ait 70 aracın kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların 2-3 ay içerisinde zararı giderilebilir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"Kardeşimin şirketlerinde gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım"

DHA'nın aktardığına göre ağabey Fatih Aydın ise 4 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Hazırlanan raporlarda lehime rapor sunmuşlar. Çiftlik Bank şirketinde hiçbir şekilde görev almadığımın belgesi var. Bu dava olana kadar ben bazı şirketlerin varlığından bile haberim yoktu. Şirkette hiçbir yetkim ve yöneticiliğim yok. Müştekilerin benim lehime ifadeleri vardır. Benim banka hesaplarına ve şirkette imza yetkim yok. Şirketin CEO ve yönetim kurulu üyelerini dinledik. Hiçbiri benimle ilgili bir şey söylemedi. Ben kardeşimin şirketlerinde gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Savaş Yılmaz tarafından şirketin aile şirketi olmadığını söyleyerek şirkete dahi alınmamıştım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Televizyon reklamlarından etkilenerek para yatırdılar"

Şikayetçi Levent İ., "Benim Çiftlik Bank'tan internet vasıtasıyla haberim oldu. 20-25 bin zararım vardır. Ben ilk para yatırdığımda bir kısmını geri aldım ardından geri aldığım parayı da yatırdım. Net rakamı hatırlamıyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Diğer şikayetçi Erol B. ise "Yaklaşık kapanmaya yakın bir zaman uygulamayı tanıdım. 4 bin 500 lira civarında para yatırdım. Televizyon programlarında gördüğüm reklamlardan etkilendim. Zararımın giderilmesini talep ediyorum. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dava geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 farklı iddianamede, toplam 1'i firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede toplamda 4 bin 559 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin bulunduğu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672'kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672'kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

23 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.