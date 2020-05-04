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    Adana'da cinayet var diye gidilen evde, Hint keneviri çıktı

    Bir eve cinayet işlendiği ihbarı üzerine yapılan baskında, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • AA
    • 04.05.2020 - 08:57
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    Adana'da cinayet var diye gidilen evde, Hint keneviri çıktı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri sevk edildi.

    Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları araştırmada cinayete dair bir bulguya rastlamazken aramalarda 6 kök Hint keneviri ele geçirdi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucu yapımında kullanılan Hint kenevirini yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli Y.K., gözaltına alındı.

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