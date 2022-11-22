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- Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.
- 22.11.2022 - 12:05
- Güncelleme : 22.11.2022 - 12:43
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.
Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu.
2 metre 7 santimetrelik uzunluk...
Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.
2004'te de ünvan Çin'deydi
İHA'nın aktardığına göre Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın ViDEO