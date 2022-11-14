Çin'de Tesla kontrolünü kaybetti: 2 ölü, 3 yaralı

Tesla’ya ait Model-Y araç kontrolünü kaybederek hız yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Çin polisi konuya ilişkin inceleme başlattı.

Çin'de Chaozhou şehrinde, Tesla'ya ait Model-Y otomobil dehşet saçtı.

Kontorolünü kaybeden araç, sürücünün kontorlünden çıktı.

Tesla sürücüsü aracı park etmeye çalışırken araç, aniden hız yaparak frenlerini devre dışı bıraktı.

Duvara çarparak durabildi

Bunun üzerine hızlanan araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Aracın kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri, polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı.

O anlar kayıt altına alındı

Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çin'de Tesla kontrolünü kaybetti VİDEO



Olayla ilgili şüpheler devam ediyor

İHA'nın haberine göre, kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.