Cinsel saldırıdan yargılanan Kurtuluş Kuş'un yurt dışı yasağı kalktı

ANKA

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, geçen yıl bir otel odasında, 19 yaşındaki B.B.’ye yönelik “nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu” iddiasıyla dava açıldı.

Yargılamanın ilk duruşması, 31 Ekim 2022’de, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Kuş, ilk duruşmada; hakkındaki iddiaları reddetti. Kuş, yargılamanın ikinci duruşmasına; katılmasının şart olduğu yönündeki mahkeme kararına rağmen katılmadı.

Bunun üzerine mahkeme, Kuş’un bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı aldı, Kuş hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Kuş, avukatları aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağı yönündeki karara dört kez itiraz etti, mahkeme dört kez itirazı reddetti.

Kuş, yurt dışına çıkış yasağına beşinci kez itiraz etti. İtiraz inceleme aşamasındayken, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın yargılamaya müdahil olduğu öğrenildi.

Beşinci itiraz başvurusu kabul edildi ve Kuş’un yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Mağdur kadının ailesi ve avukatları, Kuş’un yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına tepki gösterdi.

B.B.’nin babası Ö.B, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

Biz geçen sene 2 Mart tarihinde İzmir’den şikayetçi olduk. Olay Aydın’da olduğu için dosya Aydın’a gitti. Bu aşamada bize otel kayıtlarının silindiği söylendi. 9 Temmuz’da iddianame tamamlandı ve dava açıldı. İlk duruşma 31 Ekim 2022’de yapıldı. Duruşmadan bir hafta önce sanığın avukatı, Kuş’un duruşmaya SEGBİS yoluyla katılmasını talep etti ve mahkeme kabul etti. 31 Ekim’de mahkeme başkanı bir sonraki duruşma için ‘Şüpheli, duruşmalara katılacak’ kararını verdi ancak bu kişi ikinci duruşmaya da gelmedi. Heyet de ‘zorla getirme’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararlarını verdi. Bu kişi ise yurt dışındaki konserlerini gerekçe göstererek yurtdışına çıkıyor ancak hakkında yasak olan bir kişi, nasıl başka ülkelerle konserleri hakkında sözleşme yapabilir?



Ayrıca Kuş’un şahitleri de yalancı şahitlik yaptılar çünkü karakolda verdikleri ifadelerle mahkemede verdikleri ifadeler çelişiyor. Benim kızım duruşmaların hepsine katılıyor. Heyet, ‘Katılmak zorunda değilsin’ dese dahi katılıyor. Mahkeme neden bu kişiyi Aydın’a, duruşmaya getiremiyor? Yurt dışı yasağına ilişkin karar verildikten sonra sanığın avukatları bu karara itiraz ettiler, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı 4 kere reddetti.



Sonra itiraz bir üst mahkemeye taşındı ve 5’inci itirazda, karşı tarafın sunduğu gerçek olmayan konser sözleşmeleriyle 400 bin lira kefaretle yurt dışı yasağı kaldırılıyor. Bu süreçte sanığın vekaletine MHP Aydın İl Başkanı’nın kızı avukat Melek Gökçen Alıcık dahil oluyor. Bu avukat neden dosyaya müdahil oluyor? Yasak nasıl kaldırılıyor? Elimizde onca adli tıp raporu ve delil varken bu sanık neden hâlâ tutuklanmıyor?



İddianamede savcı, sadece cinsel saldırıdan değil, ayrıca yaralanmadan da bu kişinin ceza almasını talep ederken bu karar nasıl verilebiliyor? Benim kızım psikolojik tedavi görüyor, her gün 8 ayrı ilaç kullanıyor. Bu kişi hâlâ yurt dışında ve ben eminim ki birileri bu adamın arkasında duruyor. Dava süresince yurt dışı yasağı olan biri nasıl bu sözleşmeleri yapabilir? Bunlar adaleti savunmuyorlar. Bir sonraki duruşma 14 Haziran’da. Bu duruşmada savcının mütalaasını vereceğini tahmin ediyoruz. Karşı tarafın arkasında bir siyasi partiden bir milletvekilinin olduğunu biliyoruz ve yakın zamanda bunu açıklayacağız.