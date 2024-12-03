Cizre’de taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde akraba grupları arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Sopalar, bıçaklar ve taşların kullanıldığı arbede mahallede tansiyonu yükseltti.

POLİS KAVGAYI AYIRMAK İÇİN BİBER GAZI KULLANDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tarafları sakinleştirme ve dağılma çağrılarına rağmen kavga devam edince, kalabalığı kontrol altına almak için biber gazı kullanıldı.

BİR KİŞİ BOĞAZINDAN YARALANDI

Kavga sırasında boğazından yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.