Comanchero çetesinin 42 şüphelisi adliyeye sevk edildi Kafes Operasyonu kapsamında çökertilen Comanchero isimli uluslararası organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan 42 şüphelisi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, asayişi sağlamak amacıyla çeteleri çökertiyor.

Avustralya merkezli, küresel çapta faaliyet gösteren 'Comanchero' isimli organize suç örgütü üyeleri de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında yakalandı.

42 şüpheli sorguya alındı

Operasyon kapsamında 42 şüpheli, suç işlemek için örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak, suçtan elde edilen mal varlığını aklamak şüpheleriyle sorguya alındı.

İçlerinde çete liderleri de var

Sorguya alınan kişiler arasında ABD ve Avustralya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan 'Reis' lakaplı Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk isimleri yer aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Vatan Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulama işlemleri tamamlanan çete lideri dahil 42 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin sorgusu yetkili hakimlikçe devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)