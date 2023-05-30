Çorlu'da rögar kapağı aracı uçurdu

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarından sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yağışın etkisiyle, yolda bulunan rögar kapağı açıldı.
O sırada seyir halindeki otomobil, yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu.
Maddi hasar oluştu
Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.