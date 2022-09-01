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    Çorum'da 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup dolandırıcılara verdi

    13 yaşındaki çocuk telefon dolandırıcıları tarafından kandırıldı. Annesinin terör örgütüne mensup olduğuna ve kuyumcu soyduğuna inanan çocuk, evdeki altınları bozdurup dolandırıcılara gönderdi.
    • 01.09.2022 - 14:57
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    Çorum'da 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup dolandırıcılara verdi

    Çorum’da, bir telefon dolandırıcısı, 13 yaşındaki E.Ö.’ye kendisini polis olarak tanıttıktan sonra annesinin terör örgütüne üyesi olduğunu, kuyumcu soygununa karıştığını, kurtulması için para getirmesi gerektiğini söyleyerek dolandırdı.

    Evde bulunan altınları alan E.Ö., kuyumcuda bozdurup 12 bin lirayı bir ATM üzerinden verilen hesap numarasına gönderdi. Durumdan haberdar olan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcular arastasında çalışma başlattı.

    Telefonu kapatmaması için tehdit ettiler

    AA’nın haberine göre; Kadeş Barış Meydanı'nda telefonda dolandırıcılarla konuşurken bulunan E.Ö, polis ekiplerine ve ailesine yaşadıklarını anlattı.

    İfadesi alınmak üzere karakola götürülen E.Ö, dolandırıcıların kendisini telefonu kapatmaması konusunda tehdit ettiklerini ve kalan altınları da bozdurarak verdikleri hesaba yatırmasını istediklerini söyledi.

    Ailenin şikayeti üzerine altınları bozduran kuyumcuyla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma yürütüyor.

    Çorum da 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozdurup dolandırıcılara verdi #1


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