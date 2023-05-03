Çorum'da 16 yaşındaki Afgan kız kayıp Çorum'da yaşayan Nilofar Afzeli, dün sabah saatlerine Türkçe kursuna katılmak için evinden çıktı ve sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ailesi Nilofar'ın bulunmasını endişe ile beklemeye başladı.

DHA

Çorum'da dün sabah saatlerine Türkçe kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Afganistan uyruklu Nilofar Afzeli (16) için polis arama çalışması başlattı.

Kayıp Nilofar'ın babası Mohammad Afzeli, kızının yerini bilenlerin haber vermesi için çağrı yaptı:

Kızımın yerini bilen ya da gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun.

Ailesi polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu

Geri dönmeyen Afzeli için ailesi polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Afzeli'yi bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Babası çağrı yaptı

Baba Mohammad Afzeli, kayıp kızının bulunması için yardım çağrısında bulundu.

"Yerini bilen ya da onu gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun"

Mohammad Afzeli, tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'ne, 'Türkçe kursuna gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Her yerde aradık fakat bulamadık. Rica ediyorum kızım bulusun. Yerini bilen ya da onu gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun.

Çorum'da 16 yaşındaki Afgan kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.