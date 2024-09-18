Çorum'da acı kaza..
Çorum-Sungurlu karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen olayda, Sinan Kodaz (19) yönetimindeki 19 AAL 394 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, sürücü Sinan Kodaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan F.Y. isimli kadın yolcu da, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
15 GÜN ÖNCE DE BABASININ HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Kodaz'ın, 15 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç sürücünün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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