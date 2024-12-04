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İHA

Çorum'da 28 Kasım’da yaşanan dikkat çeken olayda, dolandırıcılar, 68 yaşındaki M.Y. ile 71 yaşındaki N.Y. çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar.

Dolandırıcılar ardından 'adınız bir soruşturmaya karıştı' diyerek korku saldıkları çifti ağına düşürdü.

5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

5 milyon TL dolandıran şahıslar kayıplara karıştı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift ise durumu Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaşlı çifti İstanbul’dan Çorum’a gelen E.K. ve Ö.Ü.’nün dolandırıldığı belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı.

E.K.’nin kaldırdığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı.

Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise yaşlı çiftin parasının bir kısmı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Çorum’a getirilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve Ö.Ü., Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.