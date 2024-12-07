Çorum'da 23 adet silah ile aranan 5 şahıs yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen görevler çerçevesinde 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında il merkezinde 96 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı.
Denetimlerde 33 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi, 5 bin 669 şahsın sorgulandı.
5 ŞAHIS YAKALANDI
Sorgulamalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 tüfek, 3 adet kesici alet, 11 adet şarjör, 188 adet fişek, 24 adet sentetik ecza maddesi, 0.6 gram metamfetamin, 2,46 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 3 adet uyuşturucu alımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Trafik kontrollerinde ise 2 bin 673 araç kontrol edildi.
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