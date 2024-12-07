Haberler



3. Sayfa



Çorum'da 23 adet silah ile aranan 5 şahıs yakalandı

Çorum'da 23 adet silah ile aranan 5 şahıs yakalandı Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 adet silah ele geçirildi, aranan 5 şahıs yakalandı.