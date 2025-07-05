Çorum'da 4 gündür kayıp olan şahsın cesedi bıçaklanmış ve gömülü halde bulundu

Çorum'da kayıp vakasının ardından cinayet çıktı.

1 Temmuz'da Seydim evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen 36 yaşındaki Yücel Kolçak'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

EKİPLER ARAMAYA BAŞLADI

İhbar üzerine Kolçak'ın, alacak meselesi sebebiyle aracıyla Seydim köyüne gittiği tespit edildi.

Polis ile AFAD ekipleri tarafından Seydim köyündeki baraj çevresinde arama çalışması başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS İTİRAFTA BULUNDU

Yapılan arama çalışmaları sürerken Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet K., sorgusunda, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp, cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, alacak konusu olan 105 bin lirayı yaktığını itiraf etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtirafın ardından Kolçak'ın aracı ormanlık alanda, cesedi ise gömüldüğü alanda bulundu.

Kolçak'ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.