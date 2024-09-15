Çorum'da 5 evden hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı Kent merkezinde 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası ve malzeme ele geçirildi.

İHA

Çorum'da Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde 5 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri yaptıkları 22 günlük araştırmanın ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın 18 yıldır cezaevinde kalan ve iki ay önce tahliye edilen 37 yaşındaki G.S. olduğunu tespit etti.

KONTROL NOKTASINDA DURDURULDU

Zanlının Amasya'dan Çorum'a geldiğini öğrenen polis ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında durdurdu.

ÇALDIĞI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 11 bin 240 TL para ve çalıntı cep telefonu, evinde yapılan aramada ise saatler, çantalar, kolyeler, küpeler, bileklikler, telefonlar, tabletler, flaş bellekler, televizyon, ütü, bayan iç camaşırları, takım elbise, dürbün, tesbihler vb. eşyalar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)