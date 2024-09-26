Çorum'da 5 gündür kayıp gencin cansız bedeni bulundu Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet Şeker’in otomobili, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu.

DHA

Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi. Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanıldı. Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütüldü.

BABASI İHBAR ETTİ

Baba Esat Şeker,

22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur

demişti.

OTOMOBİLİ TERS DÖNMÜŞ HALDE BULUNDU

Samet Şeker’in otomobili, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aracın içerisende yapılan aramada Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Şeker’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)