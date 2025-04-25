Çorum'da 56 öğrenci tavuktan zehirlendi

AA

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli ve Adana'da yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarına bir yenisi daha eklendi.

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İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan 25 kız öğrenci, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 25 öğrenci, tedavi altına alındı.

VAKA SAYISI İLERLEYEN SAATLERDE 56'YA YÜKSELDİ

Tedavisi tamamlanan 25 öğrenci, yurtlarına döndü.

Gece saatlerinde ise aynı şikayetlerle hastaneye başvuran 31 öğrenci daha tedavi edildikten sonra yurtlarına gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğrencilerin, menüde yer alan tavuk yemeğinden etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı öğrenildi.