Çorum'da 72 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışıp darbetti Çorum'da 72 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına önce cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı, sonra darbetti.

İHA

Çorum'da Çöplü Mahallesi'nde mide bulandıran bir olay meydana geldi.

Yalnız yaşayan N.A. (72) adlı kadının gece saatlerinde evinin elektriği kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

Yaşlı kadın karanlıkta ayağa kalktığı sırada eve giren bir şahsın kendisine doğru geldiğini gördü.

Yaşlı kadına tecavüz etmeye kalktı

Şahıs, N.A'ya önce cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı daha sonra darbetmeye başladı. Yaşlı kadın ile bir süre boğuşan şahıs, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı

Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.