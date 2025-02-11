Çorum'da alkollü sürücü otomobiliyle tuzlama aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Çorum merkez İnönü Caddesi'nde M.L. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde S.Ç. yönetimindeki tuzlama aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan G.R.Ç. (41) isimli kadın yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan G.R.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

M.L.'nin yapılan kontrollerde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.