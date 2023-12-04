Çorum'da alkollü yakalanan sürücünün ilginç savunması Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacayla yakalanan alkollü sürücü “Arabada yumurta var, uygulamadan kaçmadım” diyerek kendisini savundu.

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İHA

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya Sokaklar'da, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, kısa süre sonra Ahcılar 2. Cadde üzerinde yakalandı.

"Kaçmadım arabamda yumurta var"

Araçtan indirilen alkollü sürücü, basın mensuplarının 'Uygulama noktasından neden kaçtınız?' sorusuna, "Yok ben kaçmadım, benim arabamda yumurta var. Yumurtacıyım ben." dedi.

Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum." diye konuştu.

19 bin TL ceza

Alkollü sürücüye 19 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)