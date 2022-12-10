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    Çorum'da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada

    Oğuzhan K.'nın kontrolünden çıkan otomobil, trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı. Şüpheli sürücünün gözaltına alındığı kaza, mobese kamerasına yansıdı.
    • 10.12.2022 - 18:25
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 19:07
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    Çorum'da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada

    Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda, dün akşam saatlerinde, bir kaza meydana geldi.

    Oğuzhan K. idaresindeki 34 RR 3594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşakta görevli trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru, ihbarla çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi yok

    Tedaviye alınan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polisin yaralandığı kaza, mobese kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde; trafik polisinin araç trafik akışını sağlamak için yer değiştirdiği sırada, kavşaktan hareket eden otomobilin çarpmasıyla yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

    Çorum'da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada VİDEO

    Çorum da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada #1

    Çorum da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada #2

    Çorum da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada #3

    Çorum da aracın trafik polisine çarptığı kaza kamerada #4


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