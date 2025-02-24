Çorum’da aranan 22 şahıs yakalandı

İHA
Suçlularla mücadele sürüyor...
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce il merkezinde yürütülen görevler çerçevesinde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik 17-24 Şubat tarihleri arasında geniş kapsamlı çalışma yürütüldü.
22 ŞAHIS YAKALANDI
Çalışmalar neticesinde aranan 22 şahıs yakalandı.
Hakkında kayıp müracaatında bulunulan 5 kişi de ekipler tarafından bulundu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kayıp 1 kadının arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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