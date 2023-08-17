Çorum'da baba ve oğlunu ölüm ayırdı 25 yaşındaki Can Keser kontrolündeki otomobilin kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarpması sonucu dehşet yaşandı. Sürücü olay yerinde can verirken, yanında bulunan babası ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Çorum'da feci bir kaza yaşandı. İnönü Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Can Keser (25) idaresindeki 19 TP 492 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bunun neticesinde karşı yönden gelen başka bir araca çarparak takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlu öldü, babası yaralandı Sağlık görevlileri, 25 yaşındaki genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Keser ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekiplerince bir süre araç trafiğine kapatılan yol, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.