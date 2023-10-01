Çorum’da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü Babasının kullandığı traktörün altında kalan bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA

Çorum'da Ahilyas köyü yakınlarında bir çiftlikte ailesiyle hayvan bakıcılığı yapan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet El Ali, traktörle hayvanlara yem götürdüğü sırada bir yaşındaki kızı Fatma El Ali'ye çarptı.

Kazayı gören çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altında kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla bebeğinin ölümüne neden olan babanın uzun süre bulunduğu yerden hareket edemediği görüldü.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Baba gözaltına alındı

Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)