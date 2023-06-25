Çorum'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

AA
Çorum'da 42 yaşındaki Murat Kavaklı, arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Çomar Barajı'na girdi.
Kısa süre sonra çırpındığını gören arkadaşları Kavaklı'yı kurtarmak istedi.
İki arkadaş, batmaya başlayan Kavaklı'yı kurtaramayınca sudan çıkarak, 112 Acil Servis'ten yardım talebinde bulundu.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Cansız bedenine ulaşıldı
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekibi suda Kavaklı'nın cansız bedenine ulaştı.