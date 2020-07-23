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- Çorum'da bir binada yangın çıktı
Çorum'da bir binada yangın çıktı
Sungurlu ilçesinde 5 katlı bir binada, bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.
- İHA
- 23.07.2020 - 08:12
- Güncelleme : 23.07.2020 - 08:12
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 katlı bir binanın 2 katında, bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Evin içerisinde ateş yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yeri yakınlarında bulunan bekçiler ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
1 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü. Binanın 3kKatında yaşayan bir kişi, olay anında panikleyerek balkona sığındı.
Dumanlar arasında kalan 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.