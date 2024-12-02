Çorum'da bir kadın arkadaşının eski nişanlısını bıçakladı

İHA
Çorum'da Z.D. isimli erkek şahıs, ismi öğrenilemeyen eski nişanlısının bulunduğu eve gitti.
Evde şahıslar arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Z.D., eski nişanlısının arkadaşı olan S.H. isimli kadın tarafından bıçaklandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda yaralanan Z.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
S.H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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