Euro
15.56
0.10%
Dolar
13.58
0.15%
Altın
795.17
0.85%
Borsa
1998
2.77%
Bitcoin
594.081
6.32%
BTXN Coin
33.45
0.60%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Çorum'da bir kadın tutukluk yapan silah sayesinde hayatta kaldı

    Çorum'da boşandığı karısına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 22:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da bir kadın tutukluk yapan silah sayesinde hayatta kaldı

    Çorum'da M.Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Sokak'taki evine gitti.

    SİLAH TUTUKLUK YAPINCA, KABZASIYLA KAFASINA VURDU

    Sokakta eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

    M.Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.

    Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.

    Çorum da bir kadın tutukluk yapan silah sayesinde hayatta kaldı #1

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çorum da bir kadın tutukluk yapan silah sayesinde hayatta kaldı #2


    Görüş Bildir