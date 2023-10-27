Çorum'da bir kişi tartıştığı arkadaşlarına pompalı ile ateş açtı: 3 yaralı Çorum'da otobüs durağında arkadaşlarıyla tartışan şahsın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA

Çorum merkez Gülabibey Mahallesi'nde arkadaş oldukları belirtilen 5 kişi otobüs durağında arasında tartışma yaşandı.

F.İ.'nin yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği C.A., S.Ç. ve D.T. yaralandı.

Seken saçmalar durağın camlarına da isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisekipleri, şüpheli F.İ. ile yanında bulunan M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)