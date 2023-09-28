Çorum'da boşandığı eşini bıçakladı, parka gidip oturdu

DHA
Çorum'un Gazi Caddesi'nde korkunç bir olay gerçekleşti.
İddialara göre, A.E., iki ay önce boşanıp, cadde ortasında tartıştığı Z.G’yi, yanında taşıdığı bıçakla defalarca bıçakladı.
Talihsiz kadın mağazaya sığındı
Yaralı kadın caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansa alınan Z.G., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırgan parka gidip oturdu
Kadın ameliyata alınırken, şüpheli A.E., bir parka giderek oturdu. Çevredekilerin ihbarıyla A.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.
Koşar adım polis otomobiline götürülen şüpheliyi gören çevredekiler tepki gösterdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)