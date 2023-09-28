Çorum'da boşandığı eşini bıçakladı, parka gidip oturdu
DHA

Çorum'un Gazi Caddesi'nde korkunç bir olay gerçekleşti.

İddialara göre, A.E., iki ay önce boşanıp, cadde ortasında tartıştığı Z.G’yi, yanında taşıdığı bıçakla defalarca bıçakladı.

Talihsiz kadın mağazaya sığındı

Yaralı kadın caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansa alınan Z.G., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan parka gidip oturdu

Kadın ameliyata alınırken, şüpheli A.E., bir parka giderek oturdu. Çevredekilerin ihbarıyla A.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Koşar adım polis otomobiline götürülen şüpheliyi gören çevredekiler tepki gösterdi.

Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #1
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #2
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #3
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #4
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #5
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #6
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #7
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #8
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #9
Eski eşini cadde ortasında bıçakladı, parkta yakalandı #10

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)