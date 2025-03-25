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İHA

Çorum’un Alaca ilçesi Yozgat Caddesi’nde yaşanan olayda, Fiat Tofaş marka otomobil, drift atarak trafik tehlikeye düşürdü.

Otomobili gören vatandaşlar durumu Alaca Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden drift atan sürücünün otomobilin sürücüsü E.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından tespiti yapılan E.Ö.’nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ANBEAN KAYDA ALINDI

Öte yandan, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün caddede defalarca drift attığı görüldü.

Bu sırada bir şahıs ise otomobilin sağ kısmındaki camdan dışarı sarkıyor.