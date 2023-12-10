Çorum'da çarptığı bisikletlinin ölümüne sebep olmuştu: Otomobil sürücüsü yakalandı

İHA
Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan 59 yaşındaki Mehmet Koca'ya Selfet K. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Koca olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
Plaka tespit edildi
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından Koca'nın ölümüne sebep olan otomobilin plakası tespit edildi.
Gözaltına alındı
Kaçan otomobil sürücüsü, Akören köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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