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Çorum'da çarptığı bisikletlinin ölümüne sebep olmuştu: Otomobil sürücüsü yakalandı

Çorum'da çarptığı bisikletlinin ölümüne sebep olmuştu: Otomobil sürücüsü yakalandı Alaca ilçesinde çarptığı bisiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü yakalandı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat ise sürüyor.