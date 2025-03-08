Çorum'da çay ocağına saldıran şüpheli polisten kaçamadı
DHA

Çorum'um Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokak'ta Hüseyin Can S., çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.

Çay ocağında bulunan 5 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Barış Can Özel, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., dün akşam saatlerinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Can S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Adile Topçu
Editor