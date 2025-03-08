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Çorum'da çay ocağına saldıran şüpheli polisten kaçamadı

Çorum'da çay ocağına saldıran şüpheli polisten kaçamadı Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıp, 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Hüseyin Can S. yakalandı.