Çorum'da çay ocağına saldıran şüpheli polisten kaçamadı

DHA
Çorum'um Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokak'ta Hüseyin Can S., çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.
Çay ocağında bulunan 5 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan durumu ağır olan Barış Can Özel, kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., dün akşam saatlerinde yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Can S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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