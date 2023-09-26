Çorum'da çekici ters yönde ticari araçla çarpıştı! 5 kişi yaralandı Terrs yönde seyir eden çekici ile hafif ticari araç çarpışması sonrasında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

İHA

Çorum'da İbrahim K. yönetimindeki çekici ters yönde seyir halindeyken, Ayşe Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü Ayşe Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Nurten C., Bedriye K., Yasemin K. ve Hediye T. yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kente bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan çekici sürücüsü İbrahim K. gözaltına alınırken, hafif ticari araç sürücü Ayşe Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)