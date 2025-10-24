Çorum'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü can verdi

- Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolunda Necati Şentürk'ün kullandığı motosiklet çelik bariyere çarptı.
- Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği tespit edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'da Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı'nda Necati Şentürk idaresindeki motosiklet, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Şentürk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.