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    Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı

    Arlarında anlaşmazlık yüzünden çıkan kavgada 2 genç, bıçakla birbirini yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • 04.01.2023 - 09:19
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:02
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    Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı

    Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahar 15. Sokak'ta aralarında tartışma çıkan 24 yaşındaki Deniz Ş. ile 21 yaşındaki Arda Ç., birbirlerini bıçakla yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Deniz Ş, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaçıp özel hastaneye gitti

    Arda Ç.’nin ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştıktan sonra kentte bulunan bir özel hastaneye başvurduğu belirlendi.

    Devlet hastanesine sevk edildi

    AA'nın haberine göre, koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Arda Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı #1

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