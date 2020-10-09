Çorum’da cinsel istismara uğrayan çocuğun yürek burkan hikayesi

Hipoplastik sol kalp sendromuyla mücadele eden ve İstanbul’da yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşan minik Rüzgar, annesinin sevgilisi tarafından uğradığı tecavüz sonrası hayatını kaybetti.

Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki Rüzgar’ın hikayesi yürek burktu.

Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Rüzgar Ege Ş.’nin yaşadığı rahatsızlık, geçen şubat ayında gündeme gelmişti.

ANNESİ YARDIM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yardım talebinde bulunan Zeynep Büşra Yalınız’ın çağrısına karşılık veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Rüzgar Ege’nin tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını açıklamıştı.

Yapılacak yardım üzerine anne ile birlikte minik Rüzgar da belediyeye gelerek, Başkan Şahiner’i makamında ziyaret edip kendisine teşekkür etmişti.

AMELİYATI İSTANBUL’DA YAPILDI

Başkan Şahiner'in girişimleri sonucu ameliyat masrafları karşılanan Rüzgar için İstanbul’da özel bir hastane ayarlanmış, 3 yaşındaki talihsiz çocuk da 26 Ağustos'ta İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuşmuştu.

Anne de oğlunun ameliyatı sonrasında emeği geçenlere teşekkür etmişti.

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CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI BELİRLENDİ

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle tekrar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan minik Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Hastanede yapılan müdahale esnasında görevliler, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, anne Zeynep Büşra Yalınız ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’yi gözaltına aldı.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minik Rüzgar da dün toprağa verildi.

"İSTİSMAR OLAYINI KABUL ETMİYORUM"

Öte yandan olayla ilgili anne Z.B.A. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Anne Z.B.A., oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmayacağını belirterek, "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hasta İstanbul’da tedavi gördü. Ayrıca koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumun doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum.” dedi.

"EVE HERHANGİ BİRİLERİ GİRMİŞ OLABİLİR"

B.Ç. ise “Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul’a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise ‘Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz’ dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir.” diyerek kendini savundu.