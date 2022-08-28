Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.806
0.03%
BTXN Coin
4.13
-10.60%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

    Çorum'da sağanak ve zaman zaman dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • 28.08.2022 - 21:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

    Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve sağanak yağış uyarısı yapılan Çorum'da akşam saatlerinde yağış başladı.

    Dolu ile karışık yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

    Sürücüler ilerlemekte zorluk çekti

    Dolunun da aniden bastırmasıyla sokakta dolaşan vatandaşlar saklanacak yer aradı. Yağış sonrası yoldaki sürücüler ilerlemekle güçlük çekti.

    Dolu ekili alanlara zarar verdi

    Özellikle Çoraklık bölgesinde dere yatağından taşan sular ekili alanlara zarar verdi. Yağış sonrasında oluşan sel suları nedeniyle bir araç çamur yığınlarının arasında kaldı.

    DHA'nın haberine göre, belediye ekipleri temizlik çalışma başlattı.

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #1

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #2

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #3

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #4

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #5

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #6

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #7

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #8

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #9

    Çorum’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu #10


    İlginizi Çekebilir

    1 aylık evli çifti, trafik kazası ayırdı
    3. Sayfa

    1 aylık evli çifti, trafik kazası ayırdı

    Trabzonspor'da iki eksik daha
    Futbol

    Trabzonspor'da iki eksik daha

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir