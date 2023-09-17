Çorum'da düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı İskilip ilçesinde düğün dönüşü meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA

Çorum'un İskilip ilçesinde komşularının düğün töreni için düğün salonuna giden Aktaş ailesi, akşam düğün sonrası aynı apartmanda oturan bir komşularını da yanlarına alarak eve dönmek için yola çıktı.

Dönüş yolunda 35 yaşındaki Harun Aktaş'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak kanala devrildi.

Komşuları hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücüsü Harun Aktaş ile eşi Esra Aktaş ve ismi öğrenilemeyen çocuğu yaralanırken, komşuları Döndü Kırman ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Aktaş ailesi, ambulansla kaldırıldıkları İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazesi hastaneye kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden Döndü Kırman'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)