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    Çorum'da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu

    Pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
    • 12.07.2022 - 12:05
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    Çorum'da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir kişinin elinde silahla çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    S.D. olduğu belirlenen şüpheli olay yerine gelen polis otosuna da pompalı tüfekle ateş etti.

    Açılan ateş sonucu polis otosuna çok sayıda saçma isabet etti.

    Polis ayağından vurdu

    DHA'nın haberine göre yaralananın olmadığı olayda S.D., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #1

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #2

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #3

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #4

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #5

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #6

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #7

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #8

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #9

    Çorum da ekip otosuna ateş eden saldırganı polis ayağından vurdu #10


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