DHA
Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
2007 doğumlu oldukları belirlenen A.G ve Y.P. isimli iki şahıs, etkileşim uğruna akılalmaz bir olaya imza attı.
Sokakta kardeşleriyle hurda toplayan çocukları darbeden şahıslar, o anları kayda aldı.
ETKİLEŞİM İÇİN...
Yaşları 18'den küçük olan A.G ve Y.P isimli şahısların, etkileşim uğruna bu olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Darbedilen küçük çocuk acı içerisinde kameralara takıldı ve korkuyla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Çocuğun daha önce darbedildiği bir video, sosyal medyada "Hatırladın mı beni?" başlığıyla paylaşılmıştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Çorum'da hurda toplayan çocuğu darbeden A.G ve Y.P'nin gözaltına alındığı, çocuk şubede de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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