Euro
9.1232
0.26%
Dolar
7.5053
0.28%
Altın
443.82
-0.04%
Borsa
1.549
0.8%
Bitcoin
254.045
-2.50%
EXEN Coin
11.61
2.11%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Çorum'da freni boşalan kamyon otomobile çarptı

    Kontrolden çıkan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 16:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da freni boşalan kamyon otomobile çarptı

    Ankara-Samsun karayolu üzerinde Murat Erbattal'ın kullandığı 19 UL 058 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobile çarptı.

    Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra bir iş yerinin bahçesine devrildi.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kamyonun camından fırlayan sürücü Erbattal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Çorum da freni boşalan kamyon otomobile çarptı #1

    Çorum da freni boşalan kamyon otomobile çarptı #2

    Çorum da freni boşalan kamyon otomobile çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir