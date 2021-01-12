Çorum'da freni boşalan kamyon otomobile çarptı

Kontrolden çıkan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Ankara-Samsun karayolu üzerinde Murat Erbattal'ın kullandığı 19 UL 058 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra bir iş yerinin bahçesine devrildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kamyonun camından fırlayan sürücü Erbattal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.