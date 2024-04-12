Çorum'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA
Çorum'un Alaca ilçesinde Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan Şaban Burak yönetimindeki araç kavşakta, Zile istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf S. yönetimindeki araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Şaban Burak ile yolcular Mehmet Ali Burak, Şerife Burak, Muhammed Akbaş, Yusuf Erdem Akbaş yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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