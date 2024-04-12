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Çorum'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı Alaca ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.