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İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sungurlu-Alaca yol ayrımında meydana gelen akzada, Burhanettin H. idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç ile Eren A. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak tarlaya uçtu.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada araç sürücüleri ile araçta bulunan Celalettin H., Navruz H., Doğa H. ile Vahide Harmancı yaralandı.

Vahide Harmancı araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Vahide Harmancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.